Опрос: каждому десятому россиянину не хватает денег на еду

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Доля россиян, которые признали себя бедными, составила 39%, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Почти 10% участников опроса, то есть каждый десятый, заявили, что "едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на еду".

Каждый десятый россиянин (10% опрошенных) с трудом сводит концы с концами. Этим людям не хватает денег даже на еду, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Около трети опрошенных (29%) заявили, что у них есть деньги на еду, но нет средств на покупку одежды. Только 3% могут без проблем приобрести автомобиль, но квартиру или дачу уже не потянут.

Более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в мае 2017 года составила 39%, среди людей пенсионного возраста - 54%.

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