Проверки бизнеса в России по законам СССР прекратятся с 1 июля

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В России с первого июля прекратятся проверки бизнеса и предприятий контрольно—надзорными органами по нормативным актам советского времени. Это делается для того, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес.

В России больше не будут проводиться проверки бизнеса и предприятий по законам СССР. Изменения в законодательстве вступают в силу с 1 июля, сообщает РИА Новости.

"Четверть века нам понадобилось, чтобы избавиться от этого. Это одна из мер, которая за последнее время была предпринята министром экономического развития России для снижения административной нагрузки на бизнес", - рассказал замминистра экономического развития Савва Шипов.

Он отметил, что еще одной мерой станет риск-ориентированный подход, который будет распространен на плановые и внеплановые проверки. В отличие от советского времени их теперь можно проводить дистанционно.

По словам Шилова, будет развиваться система профилактики, а также выйдет в свет книга, в которой будут собраны правила поведения для бизнеса.

Новые подходы будут опробованы на территориях опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке.