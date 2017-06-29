Путин обсудил с Бердымухамедовым безопасность в Азии

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Двусторонние отношения, а также укрепление безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе стали основными темами беседы президентов России и Туркмении.

Владимир Путин в четверг обсудил по телефону с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым вопросы двусторонних отношений в политике, торговле и культуре. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Еще одной темой стало укрепление безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе. Кроме того, президенты обсудили график контактов на высшем уровне.