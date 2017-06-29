Рябков заявил об отсутствии конфликта между Россией и США

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил что наша страна не находится в состоянии конфликта с США. Он отметил, что государства переживают не лучший период в истории своих отношений, однако возможность для их улучшения есть.

Конфликта между Россией и США нет. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя ситуацию в Сирии.

"Я не считаю, что Россия и США находятся в состоянии конфликта. Я считаю, что Россия и США переживают не лучший период в истории своих отношений, но есть возможность для их улучшения", - передает его слова ТАСС.

Ранее США заявили о якобы готовящихся сирийскими войсками химических атаках по позициям оппозиционных сил. В Белом доме пообещали ответить на эти действия Дамаска. Накануне корабли и авиация США заняли атакующие позиции для возможного нанесения удара. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия даст достойный ответ на возможные провокации Соединенных Штатов в отношении правительственных сил Сирии, соразмерной той ситуации, которая может сложиться.

Рябков также отметил, что российская сторона надеется на продолжение диалога с США на уровне заместителей глав дипломатических ведомств. В то же время договоренностей о конкретных встречах пока нет.

"Министр иностранных дел России ранее уже подчеркивал, что консультации с господином (Томасом) Шэнноном не отклонены, а отложены", - пояснил Рябков.

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