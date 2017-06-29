Крымский мост построен более чем наполовину
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Строительство Крымского моста перешагнуло свой экватор. В настоящее время работы выполнены на 55%. При этом строительство идет одновременно на автодорожном и железнодорожном направлениях моста.
Работы по строительству Крымского моста, который соединит полуостров с материковой частью России, выполнены более чем наполовину. Об этом сообщил начальник заказчика проекта ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков.
"Строительство уже перешагнуло свой экватор. Практически 55% общих объемов работ на объекте выполнены", - приводит слова Новикова "Интерфакс".
Он отметил, что строительство идет одновременно на автодорожном и железнодорожном направлениях. По последним данным, погружены 81% свай объекта, установлены 56% опор, а также собраны 27% пролетных строений.
Крымский мост станет самым длинным в России. Его протяженность составляет 19 километров. Автомобильную часть запустят в 2018 году, а железнодорожную - в 2019.
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