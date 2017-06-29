Януковича будут судить заочно после отказа связаться по Skype

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Суд рассмотрит уголовное дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в госизмене и ряде других преступлений против государственности по заочной процедуре. Януковичу ранее предложили участвовать в судебном процессе по видеоконференции с помощью Skype, но он не явился на второе по счету заседание.

Оболонский районный суд Киева решил, что процесс по делу о госизмене против бывшего президента Украины Виктора Януковича будет проходить заочно, передает "112 Украина".

Януковичу предложили участвовать по видеоконференции с помощью Skype, однако он отказался это сделать и не явился на второе по счету заседание, объяснили в суде. Янукович "знает о начале уголовного производства и в данный момент скрывается от суда на территории России с целью уклонения от уголовной ответственности", подчеркивается в заявлении.

Ранее адвокаты Януковича отказались от схемы со Skype, так как она не прописана официально, а значит доказательства защиты могут быть признаны недопустимыми. Защитники попросили суд направить запрос в Минюст России для организации видеомоста с Ростовским областным судом. Киевский суд это сделать отказался.

По версии украинской прокуратуры, во время беспорядков на Майдане в 2014 году Янукович якобы обращался к российским властям с просьбой ввести войска на территорию Украины. Обвинение требует для экс-президента пожизненного заключения.

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