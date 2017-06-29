Украине грозит штраф за недопуск Самойловой на "Евровидение"

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Украина будет наказана за недопуск на "Евровидение" Юлии Самойловой. В Европейском вещательном союзе заявили, что организация конкурса также ознаменовалась "существенными задержками", внимание от самих соревнований было отвлечено, а репутация бренда была поставлена под угрозу. "Первый канал" за отказ от трансляции конкурса отделался замечанием.

Организатор "Евровидения", Европейский вещательный союз, пригрозил Украине крупным штрафом из-за ситуации, которая сложилась из-за недопуска российской певицы Юлии Самойловой к участию в конкурсе.

Как пояснил Reuters представитель союза, общественное внимание было отвлечено от соревнования, а репутация музыкального конкурса оказалась под угрозой.

"Вещатель страны-хозяйки не смог адекватно выполнить свои обязательства по сотрудничеству с EBU в связи с участием российского артиста", - заявил он.

Он также отметил, что, кроме прочего, организация конкурса ознаменовалась "существенными задержками, которые создавали ненужные трудности" при подготовке к мероприятию.

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