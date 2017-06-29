Правительство внесет президенту предложения о продлении контрсанкций
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Кабмин планирует предложить президенту Владимиру Путину продлить ответные санкции их еще на один год, до 31 декабря 20018 года. Контрсанкции вводятся для защиты национальных интересов и поддержки ряда отраслей экономики.
Правительство намерено внести президенту России Владимиру Путину предложение о продлении контрсанкций до 31 декабря 2018 года. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, передает РИА Новости.
"К сожалению, наши европейские партнеры продолжают эту не самую конструктивную линию в отношении нашего государства. В очередной раз политика берет вверх над экономикой, ну и вообще, по большому счету, над здравым смыслом", - отметил Медведев.
Премьер заявил, что экономика России в ближайшие годы будет испытывать на себе влияние санкций. Он рассчитывает, что российские фермеры воспользуются продлением ответных мер для роста собственной продукции.
29 июня вступил в силу документ ЕС, продлевающий секторальные санкции против России до 31 января 2018 года из-за конфликта на Украине.
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