Пьяный подросток на Land Rover сбил пятерых рабочих в Краснодаре. Видео

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Семнадцатилетний житель Краснодара на внедорожнике сбил пятерых дорожных рабочих, после чего один из них погиб. В крови юноши впоследствии был обнаружен алкоголь. По данному факту прокуратура региона возбудила уголовное дело.

Прокуратура Краснодарского края возбудила уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, который на автомобиле Land Rover сбил пятерых рабочих, в результате чего один из них погиб. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, 17-летний житель Краснодара без прав двигался за рулем внедорожника Land Rover и в районе улицы Талалихина столкнулся со стоящим автомобилем ДРСУ - "Газель". В результате столкновения юноша наехал на пятерых дорожных рабочих, один из которых погиб на месте, а пятеро, в том числе виновник ДТП, были доставлены в больницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Кроме того, в крови несовершеннолетнего юноши обнаружен алкоголь.