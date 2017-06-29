Власти Крыма не допустят нового строительства на Ай-Петри

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Одно из самых популярных мест в Крыму изменилось до неузнаваемости — заповедную зону горы Ай-Петри отчистили от нелегальных построек. Более 20 лет десятки кафе, ресторанов и магазинов закрывали весь вид на вершину. Снос незаконных строений глава республики уже назвал новым этапом жизни российского Крыма.

Чтобы очистить заповедную зону от незаконных строений понадобилось больше 20 лет, сообщает "ТВ Центр". Уличные кафе, ресторанные дворики и даже большие гостиничные комплексы — так заповедная территория Ай-Петри, куда по закону даже на машине нельзя заезжать, выглядела ещё месяц назад. В то, что эти строения когда-нибудь снесут, в Крыму уже и не верили.

Получить разрешение на работу кафе или гостиницы было нетрудно. Продажу заповедных территорий украинские чиновники поставили на поток. Закрывали глаза и на особый статус Ай-Петри, и на отсутствие элементарных удобств. Ни канализации, ни водопровода здесь не было.

В 2007 освободить территорию Ай-Петри попытались с помощью ОМОНа. Тогда все закончилось массовыми потасовками, но кафе и гостиницы так и остались на месте. В российском Крыму удалось договориться с предпринимателями. Они согласились сами очистить в обмен на гарантированные рабочие места.

Ай-Петри называют жемчужиной Крыма. Знаменитые скалы, бывшие миллионы лет назад дном огромного океана - это визитная карточка южного берега. Подняться по канатной дороге и увидеть Ялту с высоты птичьего полёта - мечта каждого туриста. Крымские власти обещают, что строить здесь больше ничего не будут.

Из-за работ по демонтажу доступ на Ай-Петри был временно закрыт. Здания снесли на месяц раньше, чем планировали. Уже на следующей неделе заповедная территория будет снова открыта для туристов.

Борис Максудов, "ТВ Центр". Крым, гора Ай-Петри.