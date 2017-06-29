Собянин осмотрел российские поезда-экспрессы нового поколения "Иволга"

Теги: Москва собянин транспорт

На западе Москвы завершилось строительство транспортно-пересадочного узла "Солнечная". Одновременно с завершением строительства ТПУ были запущены электропоезда нового поколения. В первую очередь они будут использоваться для экспресс-перевозок. Одним из первых пассажиров нового состава стал мэр Москвы Сергей Собянин.

Для жителей этого района главная новость сегодняшнего дня - открытие ТПУ "Солнечная". Это не просто транспортно-пересадочный узел - по сути, это новый, полноценный вокзал. Местные жители поясняют — раньше нужно было переходить через пути, между платформами приходилось перебегать, передает "ТВ Центр".

Со дня присоединения к Москве новых территорий на днях исполнятся 5 лет. За это время Киевское направление МЖД играет ключевую роль в транспортном обслуживании новой Москвы. В прошлом году на четверть увеличили количество электричек, интервалы движения в час пик сократили с 8 до 6 минут. За счёт чего было создано более 26 тысяч пассажирских мест в сутки. Открытие ТПУ "Солнечная" - новый этап развития транспортной инфраструктуры. Новую инфраструктуру Киевского направления осмотрел Сергей Собянин.

"Сегодня мы запускаем здесь сразу два проекта. Первый проект - это новая платформа, которая по сути вокзал, который будет работать на Солнцево и Переделкино. И второй проект - более важный, более серьезный - по сути дела мы получили от машиностроителей новый отечественный подвижной состав "Иволга", который не уступает лучшим новейшим поездам, изготовленные тем же Siemens. Это очень важно, потому что речь идет о новых рабочих местах, локализации, ну и естественно о комфорте пассажиров, - сказал мэр.

Известно, что поезда "Иволга" уже запущены в серийное производство. Обновляется не только парк, но и сами вокзалы. После реставрации открылся Красный зал, связывающий Киевский вокзал со станцией метро. Изменился не только интерьер, но и техническое оснащение.

Ключевым же проектом в ближайшие годы на этом направлении МЖД станет строительство трех новых станций – "Минская", "Аминьевская" и "Санино". На "Минской" организуют пересадку на одноимённую станцию Калининско-Солнцевской линии метро. Это позволит разгрузить станцию "Киевская" кольцевой линии метро и Киевский вокзал примерно на треть.

Кристина Одиноченко, Михаил Фёдоров, Андрей Талалай, Руслан Прохоров. "ТВ Центр".