Свалку в Балашихе начали засыпать землей

Теги: Подмосковье экология свалка

На свалку в Балашихе начали завозить землю, что позволит устранить запах и предотвратить возгорание мусора.

На полигон "Кучино" в Балашихе начали завозить землю, чтобы засыпать отходы, передает "ТВ Центр". На свалку планируют завести до 400 тысяч кубометров чистого грунта, каждый день будут привозить порядка 2 тысяч. Причем количество машин может быть увеличено, чтобы завершить эту работу как можно быстрее и подготовить полигон для рекультивации. По территории полигона проложат технологические дороги из битого кирпича, бетона и асфальта для прохода машин. Они будут привозить землю с московских строек.

"Это устранит все возможные запахи, отходы не будут разлетаться по округе и это предотвратит возможные возгорания, тем более сейчас лето, жаркий период, возможно, конечно, что отходы будут гореть. Мы считаем, что накрытие тела полигона вот слоем грунтов 1 метр это предотвратит", - говорит начальник Управления государственного экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области Лариса Касюк.

Читайте также:

Минэкологии Подмосковья оценило ущерб от свалки "Кучино"

Глава Балашихи подал в отставку после скандала со свалкой