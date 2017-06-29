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Каждый третий выпускник МГУ в этом году получил красный диплом. По признанию ректора университета Виктора Садовничего, он не мог бы осилить вручение дипломов такому количеству студентов за один день. Торжественная церемония в МГУ проходит в несколько этапов.

Для того чтобы наградить такое количество отличников, понадобилось несколько дней. Каждым из этих студентов МГУ может по праву гордиться. По традиции самым прилежным ученикам заветный документ о высшем образовании вручает лично ректор МГУ, передает "ТВ Центр".

Для многих сегодняшних выпускников красный диплом - это не только престиж, но и пропуск в профессию. Будущим хирургам пришлось не раз забывать о сне во время сессий, чтобы получить шанс взять в руки скальпель.

Кто-то ради заветного диплома преодолевал не только себя, но и тысячи километров. Линь Чуань-Чжао приехала в Россию из Поднебесной исключительно за красным дипломом. С таким отличным знанием русского языка в родном Китае будущая журналистка найдет общий язык с ближайшими соседями.

На прощание большая студенческая семья дает клятву выпускника МГУ и исполняет гимн студенчества. "Гаудеамус" в такой день поют стоя. С красным дипломами в руках вверх летят академические шляпы. Теперь настало время применить все полученные знания на деле.

Елена Сахно, Николай Жуков и Станислав Соколов, "ТВ Центр".