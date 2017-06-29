Прощание с Олегом Яковлевым состоится 1 июля

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Прощание с бывшим участником группы "Иванушки International" состоится 1 июля в Похоронном доме-некрополе "Троекурово". Ранее стало известно, что тело артиста будет кремировано. Олег Яковлев умер от остановки сердца в четверг в больнице, куда был доставлен с двусторонней пневмонией.

Прощание с бывших солистом группы "Иванушки International" Олегом Яковлевым состоится 1 июля в Похоронном доме-некрополе "Троекурово". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на гражданскую супругу артиста Александру Куцевол.

"Все мы молились о его выздоровлении. Теперь - об упокоении его души. Прощание с другом и артистом состоится 1 июля в 12:00 в Троекуровском доме Некрополь", - написала она на странице артиста в Instagram.

Олег Яковлев умер в четверг утром в возрасте 47 лет. Накануне стало известно о том, что артист попал в реанимацию с двусторонней пневмонией. Он находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Причиной смерти артиста стала остановка сердца. Гражданская супруга артиста сообщила, что его тело будет кремировано.

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