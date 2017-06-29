McDonald's запустил сервис по доставке еды в Москве

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В McDonald's запустили сервис по доставке еды в столице. В настоящее время в тестовом режиме к данной системе подключены шесть ресторанов быстрого питания. Фиксированная стоимость доставки составляет 99 рублей.

McDonald's совместно с UberEats запустил сервис по доставке еды в столице. В настоящее время в проекте участвуют шесть ресторанов быстрого питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера по связям с общественностью компании Елену Чилингарян.

"Мы подключили в тестовом режиме в среду три ресторана, в четверг подключим еще три ресторана. Мы надеемся, что до конца года у нас займет это внедрение по всей Москве. Мы также планируем идти в регионы вместе с нашим партнером", - сказала Чилингарян.

По ее словам, фиксированная стоимость доставки - 99 рублей. При этом ее радиус рассчитывается индивидуально, но в среднем составляет около 1,5 километра.