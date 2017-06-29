Уровень погодной опасности в Москве в пятницу повышен до "оранжевого"

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В Москве 30 июня из-за дождей объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Как сообщили в Гидрометцентре России, в регионе возможны стихийные бедствия с нанесением ущерба. Аналогичный уровень погодной опасности объявлен в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

В Москве 30 июня уровень погодной опасности повышен до "оранжевого". Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.

Такой же уровень опасности объявлен в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.

По прогнозам синоптиков, 30 июня в столице может выпасть рекордное с 1923 года количество осадков. Менее чем за 12 часов на город выпадет от 10 до 25 миллиметров осадков.

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