Три бегуна из России и тренер дисквалифицированы за допинг

Теги: Спорт допинг спортсмен дисквалификация легкая атлетика

Международная ассоциация легкоатлетических федераций объявила о четырехлетней дисквалификации российских бегунов Инги Абитовой, Анастасии Капачинской и Дениса Алексеева за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, на четыре года дисквалифицирована тренер Людмила Федорива, которая работала с рядом именитых легкоатлетов.

Российские бегуны Анастасия Капачинская, Инга Абитова и Денис Алексеев дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Проба Капачинской была взята на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года в Тэгу (Южная Корея). Ее дисквалификация продлится с 1 июля 2016 года по 30 июня 2020 года. Пробы Абитовой и Алексеева были взяты в ходе летней Олимпиады 2008 года в Пекине. Дисквалификация Абитовой истекает 12 июня 2018 года. Алексеев получит право выступать 15 ноября 2018 года.

Кроме того, на четыре года дисквалифицирована тренер Людмила Федорива, которая работала с рядом именитых легкоатлетов, включая Наталью Назарову (двукратный призер ОИ, чемпионка мира - 1999) и Александру Федориву (двукратный призер чемпионатов мира). Отсчет ее дисквалификации ведется с 22 сентября 2015 года.

Независимое расследование Всемирного антидопингового агентства установило, что в России якобы существовала поддерживаемая государством система применения допинга и подмены допинг-проб. После публикации документа легкоатлетическая сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Ранее в мае российские легкоатлетки Ксения Аксенова, Вера Ребрик и Вера Рудакова допущены до международных соревнований под нейтральным флагом.

Читайте также:

В ФИФА заявили об отсутствии допинга в организме игроков сборной России

МОК планирует ввести санкции против России за Сочи-2014

WADA частично приостановило работу антидопинговой лаборатории в США

WADA признало невиновность 27 российских фехтовальщиков

Трое российских легкоатлетов признались в употреблении допинга