Черногория заявила об отсутствии интереса у НАТО размещать базы в стране
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Черногория не против размещения военных баз Североатлантического альянса на своей территории, однако, со стороны НАТО такой инициативы не поступало. 5 июня Черногория стала полноправным участником альянса.
Минобороны Черногории заявило об отсутствии планов у НАТО по размещению своих военных баз в стране, передает ТАСС.
"По моей информации, на данный момент у альянса нет инициативы по созданию военной базы в Черногории. Мы были бы не против этого, но сейчас НАТО проявляет больше интереса к другим регионам", - об этом заявил министр обороны Черногории Предгар Бошкович.
Глава Минобороны страны напомнил, что вступление страны в Североатлантический альянс не направлено против какого-либо государства, в том числе против России. Черногория нацелена на реформу своих вооруженных сил и укрепление обороны.
5 июня Черногория стала 29 членом НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров назвал этот шаг "геополитическим проектом".
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