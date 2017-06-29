Маткапитал проиндексируют в 2020 году
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В 2020 году размер материнского капитала будет проиндексирован. Это пообещал премьер-министр Дмитрий Медведев.
В четверг в правительстве России обсудили индексацию маткапитала. Об этом сообщает "МИР 24".
"В бюджете Пенсионного фонда заложены деньги и на выплату материнского капитала. В следующие два года его размер не изменяется. С 1 января 2020 года он должен быть проиндексирован", – сказал Медведев.
В настоящее время размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей.