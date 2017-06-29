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Счетная палата проверила деятельность Минздрава и по ее итогам заявила о недостоверности бюджетной отчетности министерства. В самом ведомстве отметили, что при оценке некоторых показателей нельзя применять инвентаризационный подход, с каким подходит к данному делу СП.

Счетная палата заявила о недостоверности бюджетной отчетности Минздрава об исполнении федерального бюджета за 2016 год, пишет "Русская планета".

При этом особое внимание специалисты СП уделили показателям программы "Развитие здравоохранения" - продолжительность жизни, обеспеченность врачей, нарушения в оценке потребности в вакцине для профилактики пневмококковых инфекций.

В ответ в Минздраве подчеркнули, что при оценке некоторых показателей нельзя применять инвентаризационный подход, с каким подходит к данному делу Счетная палата. В частности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении является интегральным демографическим показателем, на который влияют множество факторов, включая социально-экономические.

В ведомстве добавили, что за 2016 год ожидаемая продолжительность жизни населения увеличилась на 0,5 года, впервые достигнув 72 лет.

А Счетная палата, как отметили в Минздраве, при обсуждении вопроса об обеспеченности врачами, проводит сравнение на основании общих статистических форм, не учитывающих врачей разных отраслей (научной, образовательной и других).

В то же время, в отношении оценки потребности в вакцине против пневмококка, как считают в Минздраве, нельзя делать выводы о востребованности вакцины до завершения года.

При этом в Минздраве заявили, что приняли меры по устранению замечаний, которые касаются учреждений и бухгалтерской отчетности.