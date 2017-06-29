"Аэрофлот" усилит меры безопасности на рейсах в США

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"Аэрофлот" может ввести дополнительные меры безопасности на рейсах в США. Авиакомпания получила соответствующее уведомление от администрации транспортной безопасности США.

Администрация транспортной безопасности США уведомила "Аэрофлот" о требовании ввести дополнительные меры авиационной безопасности. В настоящий момент авиакомпания проводит анализ содержимого этого уведомления "для проведения дальнейших соответствующих мероприятий", сообщил "Интерфаксу" представитель перевозчика.

Ранее Министерство внутренней безопасности США ввело новые ограничения для заграничных авиарейсов. Ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний расширить досмотр пассажиров и электронных устройств, а также усилить меры по обнаружению взрывчатки. В противном случае в салоны самолетов могут запретить проносить ноутбуки и другие крупные электронные устройства.

Вашингтон уже запретил проносить ноутбуки в салоны самолетов, прибывающих в страну из десяти аэропортов восьми стран Ближнего Востока.

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