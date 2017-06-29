МЧС предупреждает москвичей о грозе, граде и сильном ветре в пятницу

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В предстоящую пятницу в столичном регионе ухудшатся погодные условия. В МЧС предупреждают москвичей, что со второй половины дня 30 июня в Москве ожидается дождь с грозой, град и сильный ветер.

Столичный главк МЧС экстренно предупреждает жителей столицы об ухудшении погоды в предстоящую пятницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со второй половины дня 30 июня по Московской области и городу Москве ожидаются усиление юго-восточного ветра (местами с порывами до 20 метров в секунду), дождь, местами сильный, гроза, град", - говорится в сообщении.

В МЧС напомнили гражданам, что во время непогоды возможны подтопления, затруднение движения транспорта, повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов и рекламных конструкций, а также повреждения разрядами молниями объектов, не оборудованных громоотводом.