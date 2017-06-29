Песков пообещал защиту задержанному в Луганской области россиянину

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти примут меры для защиты россиянина, задержанного в Луганской области. Он отметил, что подобные меры принимаются в отношении всех граждан России.

Российские власти примут меры для защиты прав задержанного в Луганской области россиянина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Могу предположить, что безусловно, как и в отношении всех граждан России, по всей видимости, будут приниматься меры по защите всех законных прав", - сказал он.

Ранее СМИ сообщили о задержании в Луганской области "российского разведчика" Виктора Агеева. В Минобороны заявили, что данная информация является "вымыслом украинских пропагандистов". Как сообщили в ведомстве, Агеев был срочником в Вооруженных силах России, и в мае 2016 года уволился в запас. В Минобороны подчеркнули, что по контракту он никогда не служил.