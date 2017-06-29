В Кремле ответили на идею Порошенко изменить статус Крыма

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение украинского лидера Петра Порошенко изменить статус Крыма в конституции Украины. По его словам, в Кремле не воспринимают заявления зарубежных лидеров о российских регионах.

В Кремле не воспринимают заявления зарубежных лидеров о российских регионах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал намерение украинского лидера Петра Порошенко изменить статус Крыма в конституции Украины, передает РИА Новости.

"Я просто не понимаю, о каком изменении статуса российского региона может идти речь", - ответил Песков на вопрос о том, будут ли иметь изменение статуса Крыма в украинской конституции политические последствия для отношений Москвы и Киева.

Ранее конституционная комиссия Украины получила задание от президента Петра Порошенко проработать проект изменения статуса российского полуострова. Депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь подчеркнул, что работа ведется исключительно над десятым разделом конституции, где описан статус "Автономной Республики Крым".

До этого в Киеве неоднократно заявляли, что полуостров должен вернуться в состав Украины. Так, Порошенко утверждал, что украинские флаги скоро "будут развеваться гордо в свободном Крыму".