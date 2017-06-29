В Москве неизвестные на Infiniti открыли огонь по автомобилю и скрылись
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В Москве полиция разыскивает неизвестных, которые открыли стрельбу по автомобилю на Ленинском проспекте, а затем скрылись на машине Infiniti.
Московская полиция разыскивает злоумышленников, которые обстреляли автомобиль в Донском районе на юге столицы, об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на Ленинском проспекте в районе дома №20. Неизвестные открыли стрельбу из травматического оружия по незнакомому автомобилю, а затем скрылись на Infiniti.
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