При столкновении трамваев в Берлине пострадали 27 человек

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Два трамвая столкнулись в столице Германии. Инцидент произошел в районе Пренцлауэр-Берг на востоке Берлина. В результате происшествия 27 человек получили различные травмы.

В результате столкновения двух трамваев в столице Германии пострадали 27 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Берлина. Инцидент произошел в районе Пренцлауэр-Берг на востоке города.

"В настоящий момент мы исходим из данных о 27 пострадавших, речь идет преимущественно о легких ранениях", - говорится в сообщении. При этом, один или два человека получили тяжелые травмы, однако их жизни ничего не угрожает.