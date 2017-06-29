На границе с Абхазией у россиянина нашли радиоактивные часы

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Россиянин на российско-абхазской границе в Адлере пытался перевезти часы, радиоционный фон которых был превышен в 30 раз. Опасная находка была изъята и отправлена на экспертизу.

В Адлере у россиянина, переходившего пешком российско-абхазскую границу, нашли часы, радиоционный фон которых был превышен в 30 раз.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Южного таможенного управления ФТС России, при досмотре вещей туриста сработала стационарная таможенная система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов.

Как оказалось, фонили часы, которые мужчина взял с собой в подарок для знакомых. Документов на них не было. Опасная находка была изъята и отправлена на экспертизу.

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