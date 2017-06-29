Присяжные признали виновными всех фигурантов дела об убийстве Немцова

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Коллегия присяжных признала виновными всех обвиняемых по делу об убийстве Бориса Немцова. При этом, большинство членов коллегии сочли, что непосредственный исполнитель преступления Заур Дадаев не заслуживает снисхождения.

Все пятеро фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова признаны виновными коллегией присяжных. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" из зала Московского окружного военного суда.

Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года в центре столицы. Обвиняемыми по делу проходят Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Присяжные сочли доказанным, что обвиняемые согласились совершить убийство политика за вознаграждение в сумме не менее 15 миллионов рублей. При этом, 10 из 12 членов коллегии проголосовали за виновность непосредственного убийцы Заура Дадаева. Четверо из 12 присяжных сочли, что он заслуживает снисхождения.

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