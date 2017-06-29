Тиллерсон устроил скандал в Белом доме

Теги: В мире сша тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, обычно уравновешенный и спокойный, закатил скандал в Белом доме из-за проблем с назначением его заместителей. Под горячую руку также попали сотрудники Белого дома. Их Тиллерсон обвинил в утечке данных, которые портят его репутацию.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, отличающийся сдержанностью и спокойствием, наорал на руководителя кадрового управления Белого дома Джонни де Стефано из-за проблем с назначением его заместителей, об этом сообщает издание Politico.

Тиллерсон заявил, что Стефано постоянно отклоняет кандидатуры заместителей и теперь он больше не желает, чтобы тот "имел хоть какое-то отношение к утверждению кадров". Госсекретарь напомнил, что президент США Дональд Трамп обещал полную свободу в вопросе назначения замов.

Кроме того, под горячую руку Тиллерсона попали сотрудники Белого дома, которых он обвинил в утечке информации, которая, по его мнению, портит ему репутацию.

Эта сцена шокировала других сотрудников администрации. Позднее советник Трампа Джаред Кушнер назвал поведение Тиллерсона непрофессиональным.

Читайте также:

Тиллерсон обвинил КНДР в создании трудовых лагерей в России и Китае

Тиллерсон заявил о возможности диалога Катара с арабскими странами

Лавров призвал Тиллерсона избегать провокаций в Сирии