Эрдогану запретили выступать перед соотечественниками на G20

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Германия не даст президенту Турции Реджепу Эрдогану выступить перед соотечественниками на саммите G20. По словам главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, в Берлине не хотят, чтобы внутренние конфликты других государств насаждались населению Германии.

Президенту Турции Реджепу Эрдогану запретили выступать перед соотечественниками в Гамбурге на полях саммита G20. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД Германии Зигмара Габриэля, Берлин уже сообщил Анкаре, что считает такое выступление на территории ФРГ невозможным. Он добавил, что такое решение германским властям позволяет принять конституционное законодательство.

Габриэль также отметил, что власти ФРГ не желают, чтобы внутренние конфликты других государств насаждались населению Германии.