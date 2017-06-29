Родственники обвиняемых по делу Немцова пожалуются в ЕСПЧ

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Родственники фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова, признанных виновными коллегией присяжных, намерены обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека. В то же время гособвинение и потерпевшие по делу заявили, что удовлетворены вердиктом присяжных.

Родственники обвиняемых по делу об убийстве Бориса Немцова, признанных виновными коллегией присяжных, намерены обратиться в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов Анну Бюричеву.

"Нарушений было огромное количество, нарушалось право подсудимых на защиту. Мы обязательно обратимся в ЕСПЧ", - сказала она.

По мнению стороны защиты, ставить точку в этом деле пока рано. Адвокаты всех обвиняемых по делу уже заявили о намерении обжаловать приговор суда, который будет вынесен на основании решения присяжных.

"Адвокаты всех подсудимых намерены обжаловать приговор, вынесенный на основе вердикта присяжных. Это обсуждалось ранее, и все пришли к такому решению", - заявил адвокат Анзора Губашева Артем Сарбашев.

В то же время, потерпевшая сторона заявила, что согласна с вердиктом присяжных и не намерена его оспаривать. Гособвинение также согласилось с решением коллегии, назвав его "единственно верным и справедливым".

Во вторник 4 июля прокуратура огласит сроки заключения, которые считает заслуженными для каждого из фигурантов дела.

Ранее коллегия присяжных признала виновными всех обвиняемых по делу об убийстве Бориса Немцова. Кроме того, члены коллегии сочли, что ни один из фигурантов не заслуживает снисхождения.

Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года в центре столицы. Обвиняемыми по делу проходят Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Уголовное дело в отношении заказчика убийства выделено в отдельное производство. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, его расследование продолжается.

"Расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, а также в отношении иных неустановленных лиц продолжается", - отметила она.

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