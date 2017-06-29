Постпреды 28 стран Евросоюза одобрили ассоциацию ЕС - Украина

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Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза одобрили соглашение об ассоциации ЕС-Украина. Об этом рассказали в Совете ЕС. Соглашение должно быть окончательно принято Советом ЕС, предположительно 11 июля. После этого документ вступит в силу с 1 сентября.

Постпреды 28 стран-членов Евросоюза одобрили соглашение об ассоциации ЕС-Украина. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Совете ЕС.

Дипломат добавил, что соглашение должно быть окончательно принято Советом ЕС, предположительно 11 июля. После этого документ вступит в силу с 1 сентября.

Послы одобрили соглашение об ассоциации с Украиной после его ратификации 14 июня Нидерландами. С 15 июня документ, подписанный королем Нидерландов Виллем-Александером, министром иностранных дел Бертом Кундерсом, министром внешней торговли и сотрудничества Лилианне Плумен и министром безопасности и юстиции Стефом Блоком, вступил в силу. Долгое время Нидерланды были единственной страной в ЕС, не ратифицировавшей соглашение.