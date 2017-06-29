Захарова рассказала о готовящейся провокации США в Сирии

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США готовят очередную провокацию в Сирии. Об этом в четверг заявили в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова поделилась деталями, о которых стало известно дипломатам. Речь идет об инсценировке химической атаки, якобы устроенной Дамаском. Называются даже места, где могут пройти постановочные съёмки. Цель данной акции - снова дать повод Вашингтону нанести удар по арабской республике.

Очередную информационную кампанию против правительства Башара Асада Вашингтон и его союзники развернули в аккурат на фоне активной подготовки к очередному раунду переговоров по урегулированию сирийского конфликта . Он запланирован на 4-5 июля в столице Казахстана, передает "ТВ Центр". В астанинском процессе, который ориентирован на решение проблемы политическим путем, решающую роль играют Россия, Турцию и Иран. Но новой американской администрации, так же как и старой, судя по всему, мирное урегулирование не важно. Главная цель: убрать законного сирийского президента любым путем. И Белый дом придумал очередной повод: распространил заявление, в котором обвинил режим Асада в потенциальном применении химического оружия против мирных жителей. Из-за океана пригрозили: мол, если что, он заплатит высокую цену. Почва для удара по Сирии готовится на самом высоком уровне. В Совете Безопасности ООН.

"Я думаю, что США продолжат напоминать Ирану и России о недопустимости поддержки президента Сирии Башара Асада, что мы не будем мириться с использованием химического оружия", - заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

В стенах этой Организации Объединенных Наций уже решались судьбы мира. Для военной агрессии против Ирака, которая привела к десяткам тысячам смертей, тогдашнему госсекретарю США Колину Пауэлу достаточно было потрясти пробиркой с неизвестным веществом. Десять лет спустя ушедший в отставку британский премьер Тони Блэр признал, что иракская кампания была ошибкой, но семьям погибших вряд ли от этого легче.

Для пуска в нарушение всех международных норм 59 "Томагавков" по авиабазе Шайрат суверенного сирийского государства хватило постановочных фотографий, путающихся в показаниях врачей и интервью, данных экстремистами под видом местных жителей о том, что Асад применил против них химическое оружие.

Сирийские власти, так же, как и российские военные, факт атаки с применением запрещенных веществ опровергали. При содействии Москвы все химическое оружие было уничтожено Дамаском еще 2014 году под международным контролем. При этом у боевиков его никто не изымал. Но виновником атаки в сирийском Хан-Шейхуне, которая произошла 4 апреля без суда и следствия, сделали именно Башара Асада. Россия договорилась с сирийскими властями, что те пустят инспекторов на авиабазу, с которой вылетали самолеты ВВС Сирии. И если бы на бортах действительно было химоружие, следы замести не удалось бы. Но расследование умышленно затягивается.

Никто из продолжающих обвинять Асада в применении запрещенного оружия не задумывается и над тем фактом, что в апреле сирийская армия наступала на позиции боевиков и было бы крайне нелогично отравлять территорию, которая вот-вот перейдет под контроль правительства. Но еще не разобравшись с первым ударом, Вашингтон обнародует очередную порцию предположений о том, что сирийские власти собираются применить химическое оружие. Традиционно, не удосуживаясь предъявить общественности факты и доказательства. В Госдепе ссылаются на некие секретные данные американской разведки. А представители Белого Дома на брифинге и вовсе, кажется, не разделяют армию Башара Асада и террористов.

В российском МИД подготовку к возможному удару сил коалиции по правительственным войскам Асада считают спланированной провокацией. И даже рассказывают сценарий, по которому она пройдет. Ведь он уже был обкатан и не раз.

"Ситуация напоминает масштабную провокацию, как в военном, так и в информационном плане, которая направлена не только против сирийских властей, но и против России. Сценарий будет прежним. На контролируемой боевиками территории происходит некий инцидент, жертвами которого становятся мирные жители. Так называемая оппозиция, то есть джихадисты, которые, в принципе, ничем не отличаются от ИГИЛ, "Аль-Каиды", но при этом получающие помощь от США и их союзников, объявят об очередном преступлении режима, как они обычно это делают. Есть новые данные, что такая инсценировка, такая провокация готовится", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Совсем недавно западные издания смаковали фотографии сирийского мальчика Омрана Дакниша, который стал символом страданий Алеппо от жестокости Асада. Позже выяснилось, что фото постановочное и намеренно использовалось для усиления давления на Дамаск.

В российском дипведомстве не исключают, что съемки с якобы ранеными детьми и женщинами уже даже готовы. Осталось только дождаться подходящего момента, чтобы предъявить их миру. Ждать, видимо, осталось недолго. Американская пресса сообщает: Штаты наращивают военную активность у берегов Сирии, чтобы в любой момент нанести удар.

Лилия Акиньшина, Олег Гаврилов, "ТВ Центр".