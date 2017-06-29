"Как такое может быть": российские звезды соболезнуют родным Олега Яковлева

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В четверг на 48-м году жизни скончался бывший солист поп-группы "Иванушки International" Олег Яковлев. О смерти певца сообщила его гражданская жена. Артиста госпитализировали накануне в тяжелом состоянии с диагнозом "двусторонняя пневмония", однако спасти его врачам не удалось. Олег Яковлев был участником "Иванушек" на пике популярности группы - с 1998 по 2013 год. Похороны певца пройдут в субботу на Троекуровском кладбище.

О том, что Олег Яковлев ушел, сообщила в четверг утром его жена Александра. Написала на своей странице в интернете коротко и емко: "Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой".

Тут же посыпались сотни сообщений с соболезнованиями. Большинство поклонников пребывают в шоке. Да и для коллег по шоу-бизнесу это известие стало неожиданным, сообщает "ТВ Центр".

"Это ужасная, трагичная история, которая меня с утра сегодня потрясла! Безусловно, смерть такого молодого человека, такого молодого артиста - я считаю себя тоже молодым, но он как раз ушел в моем возрасте. Всего 47 лет! Это, конечно, огромная трагедия", - сказал певец Дмитрий Маликов.

"Добрый, открытый. Столько лет вместе с ним провели. За 15 лет только по работе пару раз с ним ссорились. И то по работе, не более того. А так всегда можно было найти общий язык. И друг друга берегли", - говорит певец Кирилл Андреев.

О тяжелой и уж тем более продолжительной болезни певца никто в последнее время не говорил. Яковлев был достаточно активен - снимал клипы, выступал на вечеринках.

В его Instagram - довольно бодрые и весёлые снимки, датированные серединой июня. Друзья говорят: певец сгорел моментально. Попал в больницу с воспалением легких. Ситуацию усугубила больная печень. Олег впал в кому и вскоре умер.

"Медицинские аспекты, конечно, отметаются в сторону. Остается только ощущение хрупкости нашей жизни. И ощущение того, что как такое может быть? Жаль, что уходят люди, не рассказав и не спев свою песню до конца", - сказала телеведущая Яна Чурикова.

Для группы "Иванушки International" это уже не первая потеря. Олег Яковлев в свое время занял место Игоря Сорина. Тот умер еще более молодым.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".