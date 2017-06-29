Москва и Сеул подписали соглашение о сотрудничестве

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Власти Москвы и Сеула в четверг подписали меморандум о продолжении сотрудничества между столицами России и Южной Кореи.

Власти столиц России и Южной Кореи подписали меморандум о продолжении сотрудничества между правительствами Москвы и Сеула. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Города уже 26 лет являются побратимами. Оба мегаполиса развивают такие отрасли, как информационные технологии и транспортная инфраструктура. Свои подписи под соглашением поставили Сергей Собянин и мэр Сеула Пак Вон Сун.

"Очень рад, что мы с вами встречаемся для того, чтобы подписать новое соглашение о сотрудничестве между нашими городами. Наши города очень похожи по тем проблемам, с которыми сталкиваемся каждый день, и решать эти проблемы лучше вместе, пользуясь опытом и потенциалом наших городов", - заявил Собянин.