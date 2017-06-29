Украину оштрафовали за недопуск Самойловой на "Евровидение"

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Национальная общественная телерадиокомпания Украины оштрафована Европейским вещательным союзом в связи с задержками при подготовке "Евровидения" в Киеве, а также отсутствием надлежащего сотрудничества с ЕВС в решении вопроса об участии российской исполнительницы Юлии Самойловой.

Референтная группа Европейского вещательного союза (ЕВС) уведомила Национальную общественную телерадиокомпанию Украины о решении ее оштрафовать в связи с задержками при подготовке песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве, а также за отсутствие надлежащего сотрудничества с ЕВС в решении вопроса об участии российской исполнительницы Юлии Самойловой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ЕВС.

Ранее в ЕВС заявили, что из-за поведения Украины, внимание от самих соревнований было отвлечено, а репутация бренда была поставлена под угрозу. При этом "Первый канал" за отказ от трансляции конкурса отделался замечанием.

Песенный конкурс "Евровидение-2017" проходил в Киеве с 9 по 13 мая. На нем не смогла выступить российская певица Юлия Самойлова. Причина в том, что Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в 2015 году на концерте в Крыму.