Поддерживаемые США силы полностью окружили Ракку

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Поддерживаемые США силы полностью окружили контролируемую террористами "Исламского государства" сирийскую Ракку. Как сообщила военная наблюдательная группа, боевикам закрыли последний путь к отступлению на юге города.

Поддерживаемые Соединенными Штатами Демократические силы Сирии полностью окружили Ракку. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правозащитную организацию Syrian observatory for human rights.

По ее данным, боевикам "Исламского государства" (деятельность организации запрещена в России) закрыли последний путь к отступлению на юге города. Демократические силы Сирии действовали совместно с объединением курдских бойцов.