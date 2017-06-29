Прокуратура запросит сроки для обвиняемых в убийстве Немцова 4 июля

Теги: Уголовное дело суд немцов

В четверг присяжные в Московском окружном военном суде после трех дней обсуждений вынесли вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Члены коллегии посчитали виновными всех пятерых подсудимых, в том числе предполагаемого киллера Заура Дадаева. Гособвинение 4 июля запросит сроки наказания для виновных.

Все фигуранты дела об убийстве Бориса Немцова признаны виновными. Такой вердикт в четверг озвучили присяжные после 13 часов обсуждений, которые длились три дня, сообщает "ТВ Центр".

На скамье подсудимых пять человек. Киллер Заур Дадаев, а также четверо соучастников - Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был обеспечить им укрытие после преступления, Темирлан Эскерханов - он отслеживал маршруты Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы, которые непосредственно участвовали в убийстве.

Прокуратура озвучит наказание, которое считает заслуженным для подсудимых, 4 июля. Тогда же состоится обсуждение приговора. Согласно Уголовному кодексу, за участие в заказном убийстве предусмотрено тюремное заключение вплоть до пожизненного. Адвокаты фигурантов дела заявили о намерении обжаловать обвинительный приговор, который суд вынесет на основании вердикта присяжных.

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