Германия рассчитывает свести Путина и Трампа на саммите G20

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что рассчитывает связать президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге. Также он отметил, что надеется на достижение договоренностей по климату.

Германия рассчитывает свести Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в ходе встречи с российским президентом.

"Саммит будет очень крупным мероприятием. Мы надеемся, что на полях данного мероприятия у нас будет возможность связать с вами президента США", - передает его слова агентство "РИА Новости".

Министр также выразил надежду на достижение в ходе саммита договоренностей по климату. Он отметил, что государствам-участницам предстоит много работы.

"Очень надеемся на силу диалога, который будет между двадцатью государствами, которые там будут представлены, у нас будет много работы впереди", - отметил глава МИД ФРГ.

Российский лидер заверил министра, что Россия разделяет приоритеты германского председательства в G20. Путин отметил, что Москва намерена делать все для выполнения будущих договоренностей.

Президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва разделяет приоритеты германского "Всячески будем делать все, что в наших силах, чтобы реализовывать договоренности, которые, уверен, будут достигнуты в ходе этой совместной работы", - сказал он.

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