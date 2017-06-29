Синоптики предсказали Всемирный потоп в Москве 30 июня

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В центре погоды "Фобос" заявили, что в Москве 30 июня ожидается большой тропический ливень. Выпадет до 30-40 миллиметров осадков, что равняется половине месячной нормы. В сообщении синоптики привели выдержки из Ветхого завета о Всемирном потопе.

В Москве вечером 30 июня ожидается серьезный тропический ливень. Об этом заявили в центре погоды "Фобос".

"…И разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь". Эти строки из Ветхого Завета о Всемирном потопе могут стать чрезвычайно актуальными для столичного региона вечером в пятницу", - говорится в сообщении центра.

Синоптики предупредили, что интенсивные дожди обрушатся на столицу примерно в 15:00. Они будут идти почти не прекращаясь до позднего вечера пятницы. Ожидается до 30-40 миллиметров осадков, что равняется половине месячной нормы осадков. Пик непогоды придется на период с 18:00 до 21:00.

Ранее столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение для жителей столицы об ухудшении погоды в пятницу. Со второй половины дня 30 июня по Московской области и городу Москве ожидаются усиление юго-восточного ветра. Местами его порывы могут достигать до 20 метров в секунду. Местами дождь, гроза, град.