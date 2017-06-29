Адвокаты фигурантов дела об убийстве Немцова обжалуют приговор

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Пятеро фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова признаны виновными. Такой вердикт в четверг вынесли присяжные после 13 часов обсуждений. За участие в заказном убийстве преступникам грозит пожизненное лишение свободы. Адвокаты обвиняемых намерены обжаловать приговор, который суд вынесет на основании вердикта присяжных.

Вердикт присяжные выносили без телекамер. На это им понадобились три дня, в общей сложности около 15 часов обсуждения с перерывами на сон. За это время двое членов комиссии были заменены. Один скрыл судимость близкого родственника, второй пронёс в совещательную комнату посторонние материалы, которые не представлялись на судебном заседании, передает "ТВ Центр".

Комиссия так и не смогла прийти к единогласному мнению, потому пришлось отдельно голосовать по каждому из 26 вопросов, поставленных перед заседателями судом. Вопросы касались доказанности вины каждого из пяти подсудимых, степени участия в преступных деяниях и наличия смягчающих обстоятельств. У заседателей возникла путаница с заполнением опросного листа. Но в итоге ответы на все вопросы получены.

"Присяжные Московского окружного военного суда признали виновными всех пятерых подсудимых, которые обвинялись в организации убийства Немцова. То есть они признали, что в составе именно организованной преступной группы было совершено это дерзкое, циничное убийство", - заявила гособвинитель Мария Семененко.

Присяжные согласились с доводами следствия, что именно Заур Дадаев в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом москворецком мосту в Москве выпустил шесть пуль из пистолета Макарова в спину Бориса Немцова. За рулём машины, на которой передвигались преступники, был Анзор Губашев. Его брат Шадид и Тамерлан Эскерханов помогали в организации убийства, следили за политиком. Хамзат Бахаев, по версии следствия и присяжных, предоставил жильё, зная, с какой целью группа приехала в столицу. Все пятеро обвиняются по статьям "Убийство, организованное группой лиц по найму" - за это тяжкое преступление возможно пожизненное заключение - и "Незаконный оборот оружия". Подсудимые вину не признают. Их адвокаты указывают на нарушения в ходе продолжительного судебного заседания.

"Я не соглашусь с поведением председательствующего в этом судебном заседании. Нарушений было огромное количество. Мы будем готовить после вынесения приговора жалобу в Верховный суд России", - заявил адвокат Заура Дадаева Марк Каверзин.

На скамье подсудимых пока лишь предполагаемые исполнители убийства политика. Сторона потерпевших настаивает на привлечении к ответственности заказчиков преступления.

По версии следствия, предполагаемый организатор убийства - бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно. С ноября 2015 года Мухудинов - в международном розыске. Что касается сегодняшних обвиняемых, то говорить завершении уголовного процесса пока рано.

В ближайшее время суд приступит к изучению последствий вердикта. Уголовно-процессуальный кодекс оставляет обвинительный вердикт присяжных на усмотрение суда. Это означает, что приговор может не совпасть с мнением заседателей. Точку в деле предполагаемых исполнителей убийства Бориса Немцова ставить пока рано.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".