Виновника ДТП с погибшим байкером заключили под стражу

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Никулинский суд Москвы арестовал студента МГИМО Аркадия Смелова, спровоцировавшего ДТП, в котором погиб байкер. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек отнимал и выкручивал руль у управлявшей автомобилем девушки.

Студент МГИМО Аркадий Смелов, спровоцировавший ДТП, в котором погиб байкер, заключен под стражу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение Никулинского суда Москвы.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Смелова меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласил судья.

Как пояснил в суде следователь, во время движения Смелов находился на пассажирском сидении автомобиля Mercedes и отнимал руль у управлявшей машиной девушки, в результате чего произошла авария.

"Следствием собраны достаточные доказательства вины Смелова, во время ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, а после него пересел за руль автомобиля, попытался продолжить движение и врезался в автобусную остановку", - отметил следователь.

ДТП произошло ночью 26 июня в районе дома №48 на Кутузовском проспекте. Автомобиль Mercedes на большой скорости сбил мотоцикл. Байкер Аркадий Дымов, возглавлявший мотоклуб МАДИ, умер в больнице.