Бюджет НАТО в 2017 году составит почти 946 миллиардов долларов

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Суммарный бюджет государств НАТО в 2017 году составит 945,9 миллиарда долларов. Таким образом, он вырастет на 25 миллиардов. Военный бюджет США составит более двух третей суммы, который равен 683,4 миллиарда долларов.

В 2017 году суммарный бюджет 29 стран НАТО вырастет на 25 миллиардов долларов. Он составит 945,9 миллиарда. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на официальную статистику оборонных расходов альянса, более двух третей этой суммы составит военный бюджет США, который равен 683,4 миллиарда долларов.

В текущем году кроме США только пять государств альянса потратят более 2% своего национального ВВП на оборону. Это Греция (2,32%), Эстония (2,14%), Великобритания (2,14%), Румыния (2,02%), а также Польша (2,01%). С другой стороны, менее всего в процентном отношении к ВВП на армию тратят Испания (0,92%), Бельгия (0,91%) и Люксембург (0,44%).