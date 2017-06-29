Катар готов на переговоры с арабскими странами

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Министр иностранных дел Катара Мохаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани заявил, что его страна готова пойти на переговоры с арабскими странами. По его словам, Доха предпринимает шаги по пресечению финансирования терроризма. Аль Тани отметил, что обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном политические пути выхода из кризиса.

Катар готов сесть за стол переговоров с арабскими странами. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на главу МИД страны Мохаммеда Бен Абдель Рахмана Бен Джасем Аль Тани.

По его словам, Доха предпринимает шаги по пресечению финансирования терроризма. Аль Тани отметил, что обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном кризис вокруг страны и перспективы его политического разрешения.

Девять государств – ОАЭ, Саудовская Аравия, Йемен, Ливия, Бахрейн, Мавритания, Маврикий, Мальдивы и Коморские острова – разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Четыре арабские страны потребовали от Катара разорвать дипотношения с Ираном, закрыть турецкую базу, ликвидировать телеканал Al Jazeera и разорвать все связи с террористами.