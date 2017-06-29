В центре Донецка прогремел взрыв

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Взрыв произошел в центре Донецка на территории торгового института. В результате разрушена часть актового зала учреждения и библиотека. Есть пострадавшие. По данным СМИ, причиной инцидента стал подрыв самодельного взрывного устройства.