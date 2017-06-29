20:14, 29 июня 2017

В центре Донецка прогремел взрыв

Теги:  взрыв  Происшествие  украина  донбасс

Взрыв произошел в центре Донецка на территории торгового института. В результате разрушена часть актового зала учреждения и библиотека. Есть пострадавшие. По данным СМИ, причиной инцидента стал подрыв самодельного взрывного устройства.

В центре Донецка произошел взрыв. По данным источников "Интерфакса", бомба сработала в здании университета торговли.

Взрыв разрушил часть актового зала института и библиотеку. Есть пострадавшие.

Представитель аппарата главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назвал произошедшее терактом, сообщает РИА Новости. "На бульваре Шевченко здание Университета торговли... совершен теракт. Часть актового зала разрушена, повреждена библиотека", - отметил представитель администрации главы ДНР. 

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