В центре Донецка прогремел взрыв
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Взрыв произошел в центре Донецка на территории торгового института. В результате разрушена часть актового зала учреждения и библиотека. Есть пострадавшие. По данным СМИ, причиной инцидента стал подрыв самодельного взрывного устройства.
В центре Донецка произошел взрыв. По данным источников "Интерфакса", бомба сработала в здании университета торговли.
Взрыв разрушил часть актового зала института и библиотеку. Есть пострадавшие.
Представитель аппарата главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назвал произошедшее терактом, сообщает РИА Новости. "На бульваре Шевченко здание Университета торговли... совершен теракт. Часть актового зала разрушена, повреждена библиотека", - отметил представитель администрации главы ДНР.