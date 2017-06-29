Главный приз ММКФ получил китайский фильм "Хохлатый ибис"

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Главный приз 39-го Московского международного кинофестиваля получила китайская картина "Хохлатый ибис". Лучшим режиссером признан представитель Турции Фикрет Рейхан за фильм "Желтая жара". Приз за лучшую женскую роль вручили австрийской актрисе Верене Альтенбергер, за лучшую мужскую роль - Сон Хену Чу.

Лучшим фильмом 39-го Московского международного кинофестиваля признан "Хохлатый ибис" китайского режиссера Лян Цяо. Об этом сообщило агентство ТАСС. Картина рассказывает о расследовании китайского репортера.

Лучшим режиссером ММКФ признан представитель Турции Фикрет Рейхан за фильм "Желтая жара". Приз за лучшую женскую роль получила австрийская актриса Верена Альтенбергер, сыгравшая в фильме "Лучший из миров". Лучшим актером стал Сон Хен Чу, сыгравший в картине "Обычный человек".

Лучшей короткометражкой стала норвежская картина "Скорая помощь". В номинации "Документальное кино" награды удостоилась "Опера" Жан Стефан Брона.

В этом году на фестивале впервые были вручены три специальных приза "За создание образа Москвы в киноискусстве". Лауреатами стали фильмы "Про любовь" Анны Меликян, "14+" Андрея Зайцева и "Духлесс 2" Романа Прыгунова. Награда за первое место составила 50 миллионов рублей, за второе – 30 миллионов рублей, за третье – 20 миллионов рублей.