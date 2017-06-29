В ДНР квалифицировали взрыв в Донецке как диверсию

Теги: взрыв Украина донецк донбасс

Взрыв в центре Донецка, из-за которого пострадало здание Университета торговли, является диверсией, направленной против образовательной программы ДНР, заявил замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин. В результате взрыва пострадавших нет.

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) квалифицировали взрыв в Университете торговли как диверсию, которая направлена против образовательной программы республики. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

"Мы объявили о готовности принимать в наших вузах студентов из Украины. Очень многие едут к нам учиться, особенно в этот вуз. Мы считаем, что это диверсия, направленная против этой программы", - подчеркнул он.

По его словам, в результате взрыва пострадавших нет, сообщает "Интерфакс". "По уточненным данным, взрыв прогремел в актовом зале торгового института. Однако в этот момент там никого не было, обошлось лишь разрушением части конструкций здания", - добавил он.

По словам первого вице-премьера ДНР Дмитрия Трапезникова, на месте взрыва работает экспертная комиссия, которая будет проводить следственные действия.

Ранее стало известно, что в результате взрыва разрушена часть актового зала института и библиотека. Причиной инцидента стал подрыв самодельного взрывного устройства.