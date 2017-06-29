Белый дом подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите G20

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Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подтвердил, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоится на полях саммита G20. Он не уточнил формат встречи, заявив, что американский лидер встретится со многими мировыми лидерами, в том числе и с российским.

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоится на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на советника американского президента по национальной беззопасности Герберта Макмастера.

"В ходе саммита G-20 президент Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе президентом России Путиным", - сказал он.

Российская сторона неоднократно отмечала, что рассчитывает на переговоры двух лидеров на полях саммита G20, однако в Вашингтоне не спешили подтверждать эту встречу. Сообщалось, что многие представители администрации Белого дома настаивают на сохранении дистанции с Россией в связи с расследованием "о связях Трампа с Россией", однако американский лидер настаивал на полноформатных переговорах с Владимиром Путиным.

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