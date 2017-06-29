21:24, 29 июня 2017

Путин встретился с бывшим госсекретарем США Киссинджером

Теги:  Политика  путин  сша  переговоры

Президент России Владимир Путин и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер встретились в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин в четверг встретился с американским политологом, бывшим государственным секретарем США Генри Киссинджером, передает "ТВ Центр".

Он прибыл в Россию для участия в Международном форуме "Примаковские чтения". В центре внимания конференции - сценарии развития международных отношений, вызовы в сфере международной безопасности и новые модели взаимодействия государств.

Другие новости

В других СМИ