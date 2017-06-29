Путин встретился с бывшим госсекретарем США Киссинджером
Теги: Политика путин сша переговоры
Президент России Владимир Путин и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер встретились в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Владимир Путин в четверг встретился с американским политологом, бывшим государственным секретарем США Генри Киссинджером, передает "ТВ Центр".
Он прибыл в Россию для участия в Международном форуме "Примаковские чтения". В центре внимания конференции - сценарии развития международных отношений, вызовы в сфере международной безопасности и новые модели взаимодействия государств.