Студенту МГИМО грозит 4 года тюрьмы за смертельное ДТП в Москве

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В Москве Никулинский суд отправил в четверг под арест студента МГИМО Аркадия Смелова, обвиняемого в нарушении правил движения, повлекшем ДТП на Кутузовском проспекте. В аварии погиб мотоциклист. Сам арестованный утверждает, что в тот вечер машиной управлял не он, а его подруга. По версии следствия, во время движения молодой человек, находясь в состоянии опьянения, мешал вести машину находившейся за рулем девушке, в результате чего и произошло ДТП.

За решеткой Аркадий Смелов выглядел в четверг значительно лучше, нежели несколько дней назад перед автоинспекторами. Лучше в том плане, что был одет и трезв. Хотя и менее разговорчив и на большинство вопросов отвечать не хотел, передает "ТВ Центр".

В ночь на 26 июня на Кутузовском проспекте произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист - руководитель мотоклуба МАДИ Аркадий Дымов. На записи камеры видеонаблюдения видно, что столкновение произошло в тот момент, когда водитель белого внедорожника Mercedes начал перестраиваться. Инспекторы нашли машину быстро. В двух километрах от места аварии. В кювете. И не совсем адекватного владельца - Аркадия Смелова за рулем.

После оформления - молодого человека вроде бы отпустили. Но потом задержали вновь. При этом, по словам адвоката, сейчас установлено, что в момент аварии за рулем был не он. Его знакомая девушка по имени Юля. Якобы она уступила ему место сразу же после наезда. В момент аварии Смелов сидел на пассажирском сиденье.

"Якобы он ее дернул и в результате чего ей был совершен этот маневр. Обращаю ваше внимание, что на видеозаписи четко видно включенный поворотник. Удивительно, что дергая ее, он успел еще поворотник включить", - отметил адвокат Смелова Игорь Макиевский.

Уголовное дело в отношении Аркадия Смелова возбуждено по статье "Нарушение пассажиром правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Довольно редкая статья в уголовной практике.

Во время своего выступления в суде Аркадий Смелов заявил, что он обычный, порядочный человек и за решетку не хочет. В очередной раз отметил: за рулем внедорожника в момент ДТП с мотоциклистом был не он. Адвокат добавил: виновен молодой человек или нет, решит дальнейшее следствие, на данном этапе залог или домашний арест - более логичные и адекватные меры пресечения нежели заключение под стражу.

В зале судебного заседания в четверг находились как друзья погибшего мотоциклиста, так и близкие владельца Mercedes. Сидели вместе и никаких инцидентов не было. Суд решил: Аркадия Смелова арестовать. Пока - до конца августа. А там видно будет. У всех присутствующих были смешанные чувства от такого решения, потому что много непонятного в этом деле.

Девушка Юля, которая предположительно сидела за рулем белого Mercedes, сейчас проходит по делу как свидетель. Её пьяный пассажир и владелец автомобиля - за решеткой. Ему грозит до четырех лет заключения.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".